Удари РФ можуть перешкодити доставці українського зерна на ринки: The Economist розповіли про наслідки

Під прицілом опиняється й сільськогосподарська техніка: цього року було знищено 820 одиниць обладнання - від борон до іригаційних систем.

Останніми тижнями Росія активізувала атаки на українські порти, що може мати катастрофічні наслідки для експорту сільськогосподарської продукції. Про це пише The Economist.

Зазначається, що 90% українського зерна та олійних культур проходить через Одесу та сусідні порти Чорноморськ і Південний. Олексій Смоляр, директор одеської компанії, що надає морські послуги, сказав, що великі судноплавні компанії уникають України з весни. Їхнє місце зайняли підприємливі близькосхідні компанії, які придбали свої перші судна чотири роки тому, коли Росія розпочала війну.

Важливо, що ці атаки збігаються з періодом збору врожаю, який, за прогнозами, становитиме 81 млн тонн зерна та олійних культур порівняно з 80 млн тонн минулого року. Однак міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький попередив, що в травні та червні експорт скоротився на чверть, і "якщо кількість атак подвоїться або потроїться, це стане справжнім випробуванням". Сільськогосподарська продукція становить майже 60 % усього експорту України.

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Міністерство веде облік кількості сільгоспробітників, які загинули від російських дронів. Висоцький додав:

"Щотижня ми чуємо, що загинули три, чотири, п’ять фермерів… Очевидно, що вони цілеспрямовано полюють на людей".

Зазначається, що під прицілом опиняється й сільгосптехніка: цього року було знищено 820 одиниць обладнання - від борон до іригаційних систем.

Важливо, що ще одна серйозна проблема - кадри. Згідно з правилами призову, підприємства, визнані важливими для ведення війни, можуть зарезервувати до половини співробітників. Однак дозволи на резервування необхідно продовжувати кожні шість місяців, а критерії стають дедалі суворішими.

Удари РФ по портах

Росія завдає ударів по інфраструктурі та суднах за допомогою ракет і дронів, що запускаються з території Криму. Цього місяця було зафіксовано щонайменше 56 атак, у результаті яких загинули 26 портових робітників і моряків. Деякі об’єкти були змушені призупинити роботу, зокрема термінал з перевалки соняшникової олії в Чорноморську, який загорівся після удару 14 липня.

22 липня датський судноплавний гігант Maersk оголосив, що його судна розвантажуватимуться в Констанці (Румунія), а не в Чорноморську.

Кожен день простою портів Великої Одеси через російський терор затримує відвантаження українських товарів приблизно на $70 млн. Три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на $2,1 млрд із загального українського експорту на $3,5 млрд. Таким чином, у середньому через них щодня проходило продукції приблизно на $70 млн.

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