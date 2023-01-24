Україна станом на 20 січня з початку поточного маркетингового року (липень 2022 - червень 2023 року) експортувала 9 млн тонн пшениці, що на 45% менше аналогічного показника агроекспорту минулого року.
Як повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), основними причинами такого значного скорочення обсягів експорту цієї культури були: зменшення обсягів виробництва пшениці через часткову окупацію територій України та зниження врожайності пшениці.
Влітку 2022 року її зібрали 20,2 млн тонн, що на 37% менше показника попереднього року; ускладнена логістика при експорті через часткову блокаду українських морських портів російськими військами, неповноцінну роботу "зернового коридору" та все ще низьку пропускну спроможність альтернативних маршрутів.
Також через зміну логістики суттєво змінилася і географія експорту пшениці. Якщо до початку війни основними країнами-експортерами були Індонезія, Єгипет і Туреччина, то в поточному маркетинговому році це Румунія, Іспанія і Туреччина.
"В України все ще залишається експортний потенціал пшениці, є перехідні залишки з минулого маркетингового року. Достатньо запасів і для внутрішнього споживання, що становить близько 7 млн тонн. Однак ціна все ще залишається низькою на українському ринку, що значно ускладнює подальшу діяльність українських аграріїв", - підкреслили експерти.
Маркетинговий рік:
Маркетинговий рік - період, який починається з місяця, в якому починає поставлятися окремий вид продукції відповідного врожаю, і закінчується останнім числом місяця, що передує тому місяцю, в якому починає продаватися такий вид продукції наступного врожаю.
Експорт під час війни:
З 24 лютого 2022 року по 15 січня з України було відправлено 41,3 млн тонн агропродукції. Зокрема, майже 9 млн тонн пшениці, кукурудзи - 16,7 млн тонн. Третю позицію з постачання займає соняшникова олія з показником в 3,4 млн тонн.
Морський експорт агропродукції з України був заблокований через розпочате Росією у лютому 2022 року повномасштабне вторгнення. Однак у липні Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем.
26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії. Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги.
У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного зскорочення експорту зерна з України.