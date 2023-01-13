Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 313,5 тис.тонн агропродукції.

З початку року Україна вже експортувала по "зерновому коридорому" 1 млн тонн агропродукції, а з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 мільйонів тонн продовольства.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 313,5 тис.тонн агропродукції.

Відзначається, що відразу три балкера направляються в країни Африки. Балкер LADY Litel з 31 тис.тонн пшениці — для Лівії, балкер EAST WIND 1 з 25 тис. тонн — для Тунісу, а також балкер LADY HATICE з 11 тис. тонн продовольства — для Марокко.

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Разом з тим порт "Чорноморськ" пришвартував балкер ANTHEIA, який зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці в Афганістан.

Зараз в портах Великої Одеси під обробкою 17 суден. На них завантажують 519 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються п'ять суден під навантаження. У Босфорі інспекцію спільного координаційного центру очікують 104 судна.

Експорт під час війни:

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо, що реалізацію "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

26 листопада розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві в середньому для 90 тис.осіб.

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