Росія веде цілеспрямований саботаж інспекцій суден у Босфорі.

З 16 по 22 січня через морські порти Одеської області було експортовано 894 тисяч тонн агропромислової продукції, що на 82% більше відвантажень цим каналом тиждень тому.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, була така ж – 19 одиниць.

"Збільшення обсягів експорту з однаковою кількість суден вдалося досягти за рахунок надання пріоритету великотоннажним суднам. Таке рішення було прийнято через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден. Тому, щоб збільшити обсяги експорту, надають перевагу саме великим суднам", – наголосили експерти.

Відео дня

Зазначається, що найбільші обсяги експорту протягом 25-го тижня роботи "зернового коридору" становили: кукурудза (47% експорту за цей період); пшениця (32%); ріпак (10%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Індія), Європи (Іспанія, Німеччина, Бельгія) та Африки (Ефіопія, Лівія).

Зерновий коридор для експорту української агропродукції - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. 17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

Міністерство інфраструктури України повідомило, що станом з 1 серпня по 19 січня з портів Великої Одеси (Одеського морського порту, "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції. Всього з початку роботи "зернової ініціативи" ці три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а також прийняли 643 нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

За умови повноцінного функціонування коридору Україна мала експортувати 25-29 млн тонн агропродукції. З жовтня порти змушені працювати на половину потужності через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, Через саботаж РФ значно зменшено обсяг експорту агропродукції, приміром, за попередній місяць недоекспортовано 3 млн тонн продовольства. Саботаж призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

Вас також можуть зацікавити новини: