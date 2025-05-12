Серед нових автомобілів найпопулярнішим у цьому сегменті виявився BYD Song Plus.

У квітні українці придбали 1256 легкових автомобілів, які ввезли з Китаю. Це на 8% більше у порівнянні з квітнем минулого року. Такі дані наводять фахівці профільного порталу "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 1033 одиниці були новими авто, тоді як 223 виявились вживаними. Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електричними – їхня частка склала 82%.

Найпопулярніші нові легкові авто з Китаю:

Відео дня

BYD Song Plus – 179 одиниць;

Volkswagen ID. Unyx – 153;

AUDI Q4 e-tron – 75;

Zeekr 001 – 63;

Zeekr 7X – 43.

Найпопулярніші вживані легкові авто з Китаю:

Zeekr 001 – 39 одиниць;

MG ZS – 19;

Zeekr 7X – 17;

Polestar 2 – 11;

Buick Envision – 10.

Автомобільний ринок – поради фахівців

Нагадаємо, нещодавно фахівці назвали десятку найкращих недорогих кросоверів з пробігом, які підійдуть багатьом водіям.

Спеціалісти радять звернути увагу, зокрема, на Honda CR-V (2018 рік), Toyota RAV4 (2018 рік) та Mazda CX-5 (2020 рік). Експерти кажуть, що автомобіль Honda CR-V виділяється на фоні конкурентів практичним інтер'єром і приємною керованістю. Окрім цього модель може похвалитися широким набором стандартних систем безпеки.

А ще раніше фахівці назвали 13 автомобілів, які можна купувати навіть з дуже великим пробігом. До списку потрапили такі моделі, як Toyota Camry (з 2007 по 2017 рік), Honda Accord (з 2008 по 2017 рік) та Toyota Prius (з 2010 по 2015 рік).

Вас також можуть зацікавити новини: