Комітет вирішив, що придбання не призведе до монополізації або обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Антимонопольний комітет України дозволив доньці "Нафтогазу" придбати частку в статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС".

Про це повідомляє АМКУ на вебпорталі.

АМКУ розглянув три заяви про надання дозволу на злиття підприємств. Проаналізувавши їх, комітет вирішив, що придбання не призведе до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та надав відповідні дозволи.

"Антимонопольний комітет України на засіданні 18 серпня 2022 року дозволив дочірньому підприємству "Нафтогаз Біоенергія" (НАК "Нафтогаз України") придбати частку в статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Славутицька ТЕС" вироблятиме електричну енергію, вироблятиме та постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область). На сьогодні енергооб'єкт не здійснює господарської діяльності.

На об'єкті триває будівництво енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (комплекс обладнання, що виробляє одночасно та електричну і теплову енергії) та котельні, які працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії – біомаси.

Введення ТЕС в експлуатацію дозволить відмовитися від газу на користь поновлюваних джерел при виробництві енергії. Як наслідок, місцева енерго - і тепло-генерація буде незалежною від поставок газу і його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та поліпшить стан навколишнього середовища, зазначає комітет.

Війна в Україні та тарифи:

Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

17 серпня 2022 року в "Нафтогазі" розповіли, якою буде ціна газу для українців взимку.

Вас також можуть зацікавити новини: