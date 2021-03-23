При цьому населення скоротило споживання блакитного палива майже на 2%.

Україна у 2020 році збільшила загальне споживання газу на 5,4% в порівнянні з попереднім роком, до 29,84 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

При цьому споживання газу населенням минулого року скоротилося майже на 2% - до 8,17 кубометра.

Згідно з квартальним звітом регулятора, в 4 кварталі поточного року країна спожила 9,83 мільярда кубометрів газу, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, коли споживання становило 8,99 кубометра газу.

Що цьому передувало

За даними держкомпанії "Оператор ГТС", Україна в цілому у 2020 році збільшила споживання газу на 3% у порівнянні з 2019 роком - до 30,9 мільярда кубометрів.

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Автор: Бредіхіна Ганна