Коболєв нагадав, що кожен український споживач може вільно змінювати постачальника газу.

Ціна природного газу від ГК "Нафтогаз України" приблизно на 40% менша за найбільшого гравця ринку.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє ТСН.ua.

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“Ціна "Нафтогазу" від цієї ціни (найбільшого гравця ринку постачання газу для населення — ред.) в менший бік відрізняється приблизно на 40%. Наша ціна на поточний місяць становить 6,33 грн, а якщо хтось забажає купити газ на весь рік, це буде 6,45 грн. Це суттєво дешевше”, — розповів Коболєв.

За його словами, ціна від "Нафтогазу" нижча, ніж за три попередні роки. “Ми маємо бажання отримати більшу долю ринку, постійних лояльних клієнтів і обрали комерційну тактику розширення. Ми пропонуємо ринкову ціну, але нижчу від конкурентів. В цьому сенс — конкурувати за клієнта”, — зауважив керівник "Нафтогазу".

Коболєв нагадав, що кожен український споживач може вільно змінювати постачальника газу.

Він пояснив, що Нафтогаз не регулює ціну на газ для населення і постачає газ напряму лише 2% побутових споживачів. “Населенню газ постачають приватні газзбути. Доля Нафтогазу на ринку для населення становить величезних 2%. 98% населення наразі не купують газ у "Нафтогазу", вони купують у приватних компаній, які дуже давно існують на ринку. Вони не пройшли процес відокремлення (анбандлінг, відокремлення розподілу газу від продажу — ред.), вони є монополістами в кожній окремій області і зараз встановлюють ціну на газу”, — розповів Коболєв.

Нагадаємо, від 1 серпня 2020 року уряд припинив дію режиму спецобов’язків на ринку газу для населення і ціна газу самостійно визначається постачальником газу. Споживачі можуть вільно змінювати постачальника: процедура переходу до нового постачальника займає від трьох днів і може проходити в електронному режимі.

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Автор: УНІАН