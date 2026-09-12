Україна витрачає на війну дедалі більше, тоді як Росія руйнує її економіку, – Reuters

Російські атаки завдають шкоди інфраструктурі та промисловості, що призводить до скорочення надходжень до бюджету.

Україна готується до суворої зими, оскільки посилення російських атак на інфраструктуру та ключові експортні галузі поглиблюють бюджетну кризу, пише агентство Reuters.

Міністр економіки України Олександр Кравченко заявив, що збитки, завдані інфраструктурі та основним засобам у результаті російських авіаударів, цього року оцінюються майже в 10 мільярдів доларів, а загальні економічні втрати від атак і фактичної блокади портів становлять близько 1,5 процентних пунктів валового внутрішнього продукту.

"Ми очікуємо дуже важку зиму як з точки зору критично важливої інфраструктури, яка щодня руйнується внаслідок російських атак, так і з точки зору загальної економічної ситуації в країні. Усе це відбувається в умовах вкрай обмеженого бюджету та фіскального простору", – заявив міністр на конференції YES у Києві.

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Уже понад два тижні Росія завдає ударів по Києву, використовуючи безпілотники з реактивним двигуном, що порушує нормальне життя населення, роботу бізнесу та діяльність державних органів. Москва також фактично заблокувала чорноморські порти України, посиливши авіаудари по південних регіонах країни.

За словами Кравченка, внаслідок блокади під загрозою опинилися експортні доходи на суму близько 40 млрд доларів.

Оскільки російські атаки завдають шкоди інфраструктурі та промисловості, внутрішні бюджетні надходження скорочуються. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що за перші вісім місяців 2026 року внутрішні доходи виявилися нижчими за план на 1,35 мільярда доларів, причому чверть втрат припала на серпень. Вона зазначила, що війна стає дедалі дорожчою, і Україна більше не може фінансувати оборонні потреби за рахунок внутрішніх ресурсів, як це було в попередні роки.

З початку року Україна витратила на оборону близько 42 млрд доларів, не враховуючи військову допомогу в натуральній формі. Однак, за словами Підласи, за цей період надходження від внутрішніх джерел та запозичень на місцевому рівні склали лише 39 млрд доларів.

Вона пояснила, що щоденні витрати на війну цього року зросли до приблизно 190 млн доларів порівняно зі 140 млн доларів у 2024 році через інфляцію, збільшення чисельності військ, зростання соцвиплат сім’ям загиблих солдатів та більших витрат боєприпасів.

Дефіцит бюджету України – головні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще 27 мільярдів доларів до кінця року. У ЄС не очікували настільки значного дефіциту бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, чи не перебільшуються потреби

Варто зазначити, що голова уряду Сергій Корецький уже заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Кабмін планує заощадити 70 мільярдів гривень і спрямувати їх на фінансування Сил оборони.

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