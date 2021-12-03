Постанова уряду, якою ціна постачальника обмежувалась 7,96 грн за куб. м, припинила свою дію 1 грудня.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств складе 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді.

Про це повідомляється на сайті компанія.

Зазначається, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" (ПОН), обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Відповідно, нова ціна 46,72 грн за куб. м буде поширюватися на цих споживачів і буде змінюватись кожного дня.

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Компанія радить споживачам переходити від "постачальника останньої надії" до газопостачальної компанії "Нафтогаз України", тариф якої 7,96 грн за куб. м.

Також на сайті зазначено, що протягом 60 днів з моменту переходу до ПОН споживач повинен вибрати собі нового постачальника.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни і постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня по 30 листопада для населення було встановлено тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

1 грудня постанова припинила свою дію.

ГК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо автоматичного підключення всіх побутових клієнтів "постачальника останньої надії" на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за ціною природного газу — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

У разі відсутності підтримки зі сторони НКРЕКП з 1 грудня 2021 року ціна на газ "постачальника останньої надії" буде змінюватися щодня й може становити більш ніж 30 грн за куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна