"Нафтогаз" не допустив регулятора до планової перевірки діяльності компанії з постачання газу за останні чотири роки.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала НАК "Нафтогаз України" на 1,16 млн грн за недопуск регулятора до перевірки діяльності підприємства.

Відповідне рішення нацкомісія прийняла на засіданні 3 грудня, повідомляється на сайті комісія.

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Таким чином, НКРЕКП наклала на "Нафтогаз" максимальний штраф 850 тис.грн за недопуск до планової перевірки діяльності компанії з постачання газу за останні чотири роки. Крім того, Нацкомісія наклала на компанію ще три штрафи по 102 тис.грн кожен - за недопуск під час трьох непланових перевірок щодо поводження з боку учасників ринку і споживачів.

НАК "Нафтогаз України":

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Автор: Ганна Бредіхіна