Востаннє ціна Brent підіймалася вище позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року вартість Brent піднялася до позначки $95,54 за барель.

Вперше з 1 жовтня 2014 року вартість нафти марки Brent перевищила позначку в $96 за барель. В ході торгів на біржі ICE Нафта дорожчала до $96,05 за барель.

Про це повідомляє Investing.

Станом на 8:51 за Києвом вартість Brent опустилася до $95,3 за барель. Вартість нафти WTI піднялася до $92,95 за барель.

Станом на 10:44 за Києвом нафта марки Brent коштувала $95,71 за барель. WTI подорожчала до $94,58 за барель

Востаннє ціна Brent підіймалася вище позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року вартість Brent піднялася до позначки $95,54.

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $96,05 станом на 14 лютого 2022 року.

Ціни на нафту: