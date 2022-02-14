Вперше з 1 жовтня 2014 року вартість нафти марки Brent перевищила позначку в $96 за барель. В ході торгів на біржі ICE Нафта дорожчала до $96,05 за барель.
Про це повідомляє Investing.
Станом на 8:51 за Києвом вартість Brent опустилася до $95,3 за барель. Вартість нафти WTI піднялася до $92,95 за барель.
Станом на 10:44 за Києвом нафта марки Brent коштувала $95,71 за барель. WTI подорожчала до $94,58 за барель
Востаннє ціна Brent підіймалася вище позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року вартість Brent піднялася до позначки $95,54.
За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $96,05 станом на 14 лютого 2022 року.
Ціни на нафту:
- Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.
- Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
- Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- У березні 2021 року ціна нафти наблизилася до психологічної позначки в $ 70.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).
- 2 лютого 2022 року ціни на нафту наблизилися до семирічного максимуму.