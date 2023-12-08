В середньому ціни на пальне знизились на 1 грн за літр у порівнянні з попереднім тижнем.

За тиждень, з 1 по 8 грудня, середня вартість бензину А-95 на АЗС країни знизилася на 91 коп. за літр і становить 53,42 грн/л.

Водночас ціни на бензин А-95+ знизились на 1,05 грн/л, до 56,53 грн/л, а дизельне пальне – на 92 коп./л, до 53,36 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG. Аналогічна ситуація з цінами склалась на заправках "Укрнафти ", UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

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Комплекси ANP, Avias та інші, що належать до однієї мережі, яка нараховує близько 950 АЗС, знизили ціни на 1,5 грн/л. Так, бензин марки А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ – до 52,50 грн/л, дизпальне – до 52 грн/л.

АЗС столичної мережі KLO продають всі види пального на 1,2 грн/л дешевше, ніж тижнем раніше: бензин А-95 наразі коштує 52,19 грн/л, бензин А-95+ – 54,59 грн/л, ДП – 53,09 грн/л. "Укр-Петроль" знизила ціни на 2 грн/л.

В мережах Ovis, U.GO, Mango, "Катрал", Motto й інших діапазон зниження вартості складає 0,6-2,8 грн/л.

Підвищення акцизу на автогаз

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що акциз на автогаз в Україні можуть підняти протягом кількох місяців, а ставка повинна бути на рівні 160-170 євро.

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