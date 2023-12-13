Середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася до 52,67 грн за літр.

Сьогодні середня ціна в Україні на бензин А-95 знизилася на 29 копійок і становить 52,67 грн за літр, бензин А-95 преміум здешевшав на 27 копійок — до 55,63 грн за літр, а дизельне пальне – на 25 копійок, до 52,63 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Мережа АЗС "Авіас" знизила ціни на усі види пального на 1 гривню. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 51 грн за літр, А-95+ — до 51,50 грн за літр, дизельне пальне - до 51 грн за літр.

Також на 1 гривню усі види пального здешевшали на станціях таких мереж як Shell, "Автотранс", BVS, Prime, ZOG і "Катрал".

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Відтепер на Shell бензин марки А-95 коштує 55,49 грн за літр. Преміальна "п'ятірка" — 57,89 грн за літр, а дизпальне — 54,49 грн за літр.

Бензин марки А-95 на АЗС Prime коштує 50,50 грн за літр, літр дизпального — рівно 50 грн.

UPG знизила ціни на пальне на 50 копійок: бензин марки А-95 здешевшав до 51,70 грн за літр, А-95+ — до 53,70 грн за літр, дизельне пальне — до 50,70 грн за літр.

Такі мережі, як "БРСМ-Нафта", KLO, U.GO, Neftek та інші зменшили ціну на всі види палива на 0,15-2 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, за листопад середня ціна на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 гривні, до 54,36 грн/л. Бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок, до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 гривні, до 54,30 грн/л.

Демарш цін продовжується і в грудні. За пів місяця у середньому бензин А-95 по країні "скинув" по 1,5 гривні на літрі (з 54,24 до 52,67 грн).

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