При цьому річні тарифи на блакитне паливо, які автоматично отримали всі споживачі, залишаться незмінними.

Міністр енергетики Герман Галущенко допускає, що місячні ціни на газ й надалі зростатимуть, оскільки на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час доповіді у Верховній Раді.

"Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як на сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що, попри те що місячна ціна на газ досягла майже 12 грн за куб. м, річна фіксована ціна, на яку були переведені за замовчуванням всі споживачі, є вигідною і не перевищує 8 грн за куб. м.

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Тарифи на газ в Україні

25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фіксовані річні тарифи усі споживачі були переведені автоматично. Але за бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.

Голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год через монопольні дії російського "Газпрому".

За даними Державної митної служби, середня ціна імпортного природного газу в Україні у травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і становила 291,72 дол. за тисячу кубометрів. З початку року ціна імпортного газу зросла на 40%.

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Автор: Ганна Бредіхіна