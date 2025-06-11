За 10 днів вартість найпопулярнішого бензину марки А-95 в одній з мереж підскочила на понад 1 грн/літр.

В першій декаді червня середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 44 копійки за літр, сягнувши майже 55 грн/літр. Тоді як вартість дизеля майже не змінилася, а скраплений газ, навпаки, подешевшав на 62 копійки на літрі, до 34,21 грн/літр, повідомляє Enkorr.

Видання зазначає, що подорожчання бензину було лише питанням часу, оскільки світові ціни на нафту сягнули 66-67 доларів за барель, що призвело до зниження доходності АЗС.

"11 червня ОККО й WOG збільшили вартість "п’ятих" бензинів (бензину А-95, - УНІАН) на 1 грн/літр UPG намагалась бути оригінальною: стандартна марка зросла на 90 коп./л, а фірмова - на 1,40 грн/літр", - зазначають аналітики.

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Решта учасників ринку підняли ціни на бензин від 30 копійок до 1 грн/літр.

Експерти додають, що на дизелі мережі заробляли більше, тому підвищення гуртових цін на 70 копійок/літр переважно не вплинуло на роздрібні ціни. Водночас, деякі мережі навіть знизили вартість дизеля від десяти копійок до однієї гривні/літр.

Натомість, скраплений газ суттєво подешевшав. Найбільше знизилися ціни на колонках Shell і "Авантаж 7" - 1,5 грн/літр.

На 1-1,25 грн/літр опустилися ціни на станціях "Укрнафти", Mango, VostokGaz і Rodnik. У решти вартість зменшилася на 26-90 коп/літр.

"Враховуючи високу рентабельність, ціни на скраплений газ мають потенціал до зниження як мінімум ще на 1 грн/літр", - констатують експерти.

Ціни на бензин - інші новини

Раніше в Нацбанку заявили, що темпи зростання цін на пальне в Україні можуть пришвидшитись у поточному році до понад 13%. Уповільнити зростання може зниження світових цін на нафту.

За словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, ціни на бензин до кінця року будуть залежати від політичної ситуації в Сполучених Штатах, зокрема, від реформ президента Трампа.

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