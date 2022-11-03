Віялові відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти після обстрілів з боку росіян.

Сьогодні, 3 листопада, у низці областей знову відключатимуть світло.

Як повідомляють в "Укренерго", операторам розподільчих мереж (обленерго) надано обсяги для обмеження електропостачання.

Де відключатимуть світло сьогодні

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

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Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діятимуть графіки погодинних відключень. "В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - зазначили в "Укренерго".

В компанії також акцентували, що обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Віялові відключення світла в Україні

У всіх областях України після ударів росіян по об'єктах енергосистеми почали відключати світло.

Так, вранці 22 жовтня окупанти масово вдарили ракетами по території України. Тоді від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

31 жовтня супротивники повторно вдарили по низці областей України. В результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Згодом стало відомо, що Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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