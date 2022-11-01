Може статися аварійне відключення, а потім стабілізаційне, і в результаті - будинок без світла досить тривалий час.

Існує кілька пояснень, чому деякі містяни мають світло, тоді як решта сусідніх будинків без електропостачання.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Перший варіант - аварія. З'ясувати це можна у чат-боті компанії.

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Згідно з іншим роз'ясненням, будинок сусідів підключений до іншої лінії/іншої підстанції, а тому може потрапляти в іншу групу на відключення або іншу чергу в межах цієї групи.

"Якщо у сусідів взагалі не вимикають, швидше за все, вони підключені на лінію із критичним об'єктом, але це питання ми також зараз вирішуємо", - повідомив Коваленко.

Однак енергетики не можуть вирахувати комбінації, які трапляються в окремих будинках.

"Наприклад, може статися аварійне відключення, а потім стабілізаційне, і в результаті - будинок без світла досить тривалий час", - пояснив Коваленко.

У випадку атак на об'єкти інфраструктури - відключення знов стають аварійними, без прив'язки до графіку.

Відключення світла у Києві

З 10 жовтня Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з чим в регіонах ввели віялові відключення, зокрема й у Києві.

Після чергового удару по Київській області 27 жовтня енергетики попередили про триваліші відключення, щоби стабілізувати енергосистему.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала - станом на 12 жовтня, понад третина критичної інфраструктури.

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