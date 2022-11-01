Існує кілька пояснень, чому деякі містяни мають світло, тоді як решта сусідніх будинків без електропостачання.
Про це у Facebook повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Перший варіант - аварія. З'ясувати це можна у чат-боті компанії.
Згідно з іншим роз'ясненням, будинок сусідів підключений до іншої лінії/іншої підстанції, а тому може потрапляти в іншу групу на відключення або іншу чергу в межах цієї групи.
"Якщо у сусідів взагалі не вимикають, швидше за все, вони підключені на лінію із критичним об'єктом, але це питання ми також зараз вирішуємо", - повідомив Коваленко.
Однак енергетики не можуть вирахувати комбінації, які трапляються в окремих будинках.
"Наприклад, може статися аварійне відключення, а потім стабілізаційне, і в результаті - будинок без світла досить тривалий час", - пояснив Коваленко.
У випадку атак на об'єкти інфраструктури - відключення знов стають аварійними, без прив'язки до графіку.
Відключення світла у Києві
З 10 жовтня Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з чим в регіонах ввели віялові відключення, зокрема й у Києві.
Після чергового удару по Київській області 27 жовтня енергетики попередили про триваліші відключення, щоби стабілізувати енергосистему.
За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала - станом на 12 жовтня, понад третина критичної інфраструктури.