Трамп відкрив Росії шлях до збільшення експорту дизеля: поставки зросли вдвічі, - FT

Росія збільшила експорт дизелю до Бразилії, Туреччини та інших країн.

Спроби адміністрації президента США Дональда Трампа знизити ціни на дизельне пальне дозволили Росії вдвічі збільшити його експорт минулого місяця.

Водночас, як пише Financial Times, жодна з партій пального, поставки яких стали можливими після рішення Трампа послабити санкції проти Москви, так і не дісталася США.

У жовтні Росія експортувала 271 тис. барелів дизельного пального на добу проти 135 тис. барелів місяцем раніше, свідчать дані аналітичної компанії Kpler. Зростання відбулося після того, як США почали тиснути на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Крім того, 9 жовтня американський президент оголосив про домовленість із російським лідером Володимиром Путіним щодо "негайного" збільшення поставок пального на ринки США та світу.

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Хоча російський дизель поки не потрапив на американський ринок через спроби прихильників України перешкодити танкерам доставляти вантажі, експорт Росії зріс до Бразилії, Туреччини та інших країн.

Представник Білого дому в коментарі FT заявив, що збільшення пропозиції російського дизеля на світовому ринку допоможе знизити ціни для американців. За його словами, це відповідає домовленостям між Трампом і Путіним.

За останні тижні щонайменше два танкери, які спочатку прямували до США, змінили курс. Згідно з даними відстеження суден, біля східного узбережжя США залишається лише один танкер із російським дизелем, який очікує на покупця.

Домовленість Трампа з Путіним викликала обурення серед демократів і частини республіканців у Конгресі США. Вони заявили, що угода може бути незаконною, і вимагали скасувати її.

Так, губернатор штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл звернулася до операторів портів і терміналів штату, через які проходять поставки вантажів до Нью-Йоркської гавані. Вона попередила їх, що вони мають відмовлятися приймати будь-які танкери з російським дизельним пальним, інакше їм загрожуватимуть суворі санкції.

За даними керівника геополітичного напряму консалтингової компанії Energy Aspects Річарда Бронза, у вересні цього року Росія експортувала 120 тис. барелів дизеля на добу, а в жовтні – 260 тис. барелів. Для порівняння: середній показник експорту в жовтні за останні п'ять років становив близько 700 тис. барелів на добу.

Він пояснив, що зростання поставок протягом останніх двох місяців стало можливим завдяки тому, що російські НПЗ змогли наростити виробництво під час паузи в українських атаках. Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах 30 жовтня після двотижневої перерви. Тим часом, Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця січня, хоча передбачені винятки.

Аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначив, що тепер Росія надаватиме пріоритет забезпеченню внутрішнього ринку пальним. Країна також починає відчувати дефіцит бензину, через що вже запровадила його нормування.

"Робота російських нафтопереробних заводів залишається під значним тиском. Ми очікуємо, що найближчим часом обсяги переробки залишатимуться обмеженими на рівні близько 4 млн барелів на добу. Перспективи суттєвого відновлення виробництва невеликі, оскільки атаки тривають", – сказав експерт.

Дизельна угода Трампа та Путіна - останні новини

У жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що домовився про те, що Росія поставить у кілька етапів мільйони тонн дизельного палива на американський та світовий ринки.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення "несправедливим і нечесним" та порівняв цю угоду з торішньою зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США можуть бути прикриттям для тиску на Україну з метою обмежити удари по російських нафтопереробних заводах.

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