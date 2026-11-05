Танкери з російським дизпаливом для США змінили курс: FT розкрив причини

Танкери, які, як передбачалося, мали прибути до США, прямують до Алжиру та Бразилії.

Два танкери, які везли російське дизельне паливо до США, судячи з усього, змінили курс.

Як повідомила газета Financial Times (FT), один із танкерів, Talisman, згідно з документами, мав прямувати до атлантичного узбережжя США. Однак, судячи з даних про рух суден, він перебуває біля берегів Алжиру й прямує в протилежний бік. Танкер Leruo, завантажений російським дизельним паливом, раніше прямував до США, але тепер тримає курс на Бразилію.

Як повідомляє FT, ще один танкер, судячи з усього, продовжує прямувати до США.

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Видання припустило, що однією з причин зміни маршруту може бути невизначеність щодо того, чи дозволять цим танкерам увійти в порти США, оскільки наразі у влади немає єдиної думки щодо законності таких поставок.

FT повідомило, що Мікі Шеррілл, губернаторка штату Нью-Джерсі, надіслала попередження операторам портових терміналів, застерігаючи їх від прийому російського дизельного палива.

"Закупівля або розвантаження незаконного російського палива, яке наразі за наполяганням адміністрації Трампа прямує до східного узбережжя США, може спричинити для компаній та приватних осіб суворі покарання, аж до цивільної та кримінальної відповідальності", – попередила вона у своєму зверненні.

Зв’язок із виборами

Видання зазначило, що зміна маршруту цих двох танкерів, на які накладено санкції, свідчить про те, що угода президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо імпорту дизельного палива зіткнулася з труднощами.

Видання зазначило, що ця угода була спробою Трампа задобрити виборців, особливо в сільськогосподарських штатах, які сильно постраждали від зростання цін на дизельне паливо.

Однак, як підкреслило видання, ця домовленість не допомогла республіканцям на проміжних виборах. Демократи досягли значних успіхів у традиційно "республіканських" сільськогосподарських штатах, зумівши перемогти навіть в Айові, Канзасі, Техасі та Вісконсині.

Дизельна угода Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Трамп оголосив про досягнення домовленості з Кремлем щодо імпорту дизельного палива до США. Мінфін США одразу ж зняв санкції з цього російського продукту.

Угода викликала різку критику з боку демократів, а також деяких республіканців і європейських чиновників. Трампа звинуватили в послабленні тиску на російського Володимира Путіна та поповненні кремлівської скарбниці.

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