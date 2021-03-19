Рішенням суду права передаються в управління АРМА.

Служба безпеки України розслідує незаконні дії посадових осіб «Донецькоблгазу».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ «Донецькоблгаз», спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфікуються за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

«За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ «Донецькоблгаз». Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ», - йдеться у повідомленні.

Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також судом прийнято рішення про передачу арештованих акцій ПАТ «Донецькоблгаз» до НАК «Нафтогаз України». Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА.

Читайте такожРНБО застосувала санкції до гонконзьких компаній, що володіють акціями "Донецькоблгазу"

Справа щодо «Донецькоблгазу»: що відомо

6 березня ПАТ «Донецькоблгаз» на своєму сайті заявило, що НАК «Нафтогаз України» зупинила постачання природного газу комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» через борги.

Своєю чергою, група «Нафтогаз» закликала «Донецькоблгаз» припинити порушення «Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам», скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу «Донецьктеплокомуненерго» та, відповідно, подання тепла споживачам.

В «Нафтогазі» заявили, що місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і, в порушення законодавства України, не здійснював оплати за його споживання. Як стверджують в компанії, це призвело до накопичення боргу в 1,5 млрд грн та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

12 березня СБУ розпочала досудове розслідування щодо вчинення посадовцями приватного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Правоохоронці встановили, що власниками ПАТ «Донецькоблгаз» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, підконтрольні громадянину України, який перебуває на території РФ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська