Зазначається, що причиною відключень стали наслідки російської атаки.

У кількох областях України сьогодні, 7 лютого, знову відключатимуть світло. Відповідне рішення ухвалило "Укренерго".

"Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській (частково) областях вимушено було застосовано аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною застосування аварійних відключень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації та передачі електроенергії.

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"Першочергово відключаються промислові споживачі. Поки що обмеження не застосовуються для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго. ГАВ скасовуються одразу, щойно це вирішує ситуація в енергосистемі", - підсумували в "Укренерго".

Своєю чергою, у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" в Дніпропетровську та Донецькій областях сьогодні знову застосовують екстрені відключення.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

3 лютого в низці областей України запровадили графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені застосувати аварійні відключення.

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