Атаки Росії на українську енергосистему відбуваються щодня, наголосив міністр.

Графіки відключень електроенергії не залежать від температури повітря, а лише від наслідків російських атак на енергосистему України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Єдине, що впливає це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Ми в неділю, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, яка буде відновлюватись, там ще треба час", - сказав міністр.

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За його словами, зараз спостерігається суттєвий рівень пошкоджень. Тому він наголосив, що тільки атаки на енергосистему можуть впливати на ситуацію.

"За останні декілька днів насправді є багато пошкоджень. Ми не деталізуємо. В цілому система працює, сьогодні побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо. По країні там є певні тимчасові заходи у декількох областях, але це стосується промисловості. Тому система працює і я впевнений, що ми вийдемо з цього опалювального сезону переможцями", - наголосив Галущенко.

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3 лютого в декількох областях України запровадили графіки відключень світла. Зокрема, йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області. Тоді повідомлялося, що рішення є наслідком низки чинників, зокрема російської атаки.

В "Укренерго" потім пояснили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені були застосувати аварійні відключення у девʼяти областях.

4 лютого також стало відомо, що певні області України будуь без світла. Енергетики тоді повідомили про застосування екстрених відключень.

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