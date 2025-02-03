В Україні зросло споживання електроенергії через зниження температури повітря у більшості регіонів.

Внаслідок ворожих обстрілів у девʼяти областях України вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково в Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях були застосовані аварійні відключення.

В "Укренерго" відмітили, що сьогодні, станом на ранок 3 лютого, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – п’ятницю, 31 січня. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів.

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"Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла в Україні - останні новини

3 лютого в низці областей України було запроваджено графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що українці поки не стикалися з вимкненнями світла через теплу погоду, але на Україну насувається антициклон з арктичним холодом. За його словами, низькі температури повітря призведуть до дефіциту в енергосистемі.

У свою чергу, в "Укренерго" заявили, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв'язку з похолоданням немає.

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