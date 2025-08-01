Різке зростання імпорту пов’язане з підготовкою до нового опалювального сезону.

Україна у липні імпортувала найбільший обсяг газу з вересня 2023 року – 833 мільйони кубометрів, повідомляє Expro.

Зазначається, що у порівнянні з червнем, коли було імпортовано 539 мільйонів кубометрів блакитного палива, обсяги імпорту зросли в 1,5 рази, а у порівнянні з липнем 2024 року – у 16 разів.

Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини – 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини – 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі – 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку – 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).

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Крім того, Трансбалканським маршрутом (з Болгарії через Румунію до України) наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу в рамках тестової угоди між "Нафтогазом" та SOCAR Energy Ukraine.

Загалом, Україна за 7 місяців 2025 року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд кубометрів. Більшу частину природного газу імпортував "Нафтогаз" - майже 90%, приватні компанії – понад 10%. Найбільше газу в 2025 році імпортовано з Угорщини – 1,47 млрд кубометрів (50%), з Польщі – 760 млн кубометрів (25,95%), зі Словаччини – 698 млн кубометрів (23,85%).

Різке зростання обсягів імпорту пов’язане з необхідністю закачування газу до підземних газосховищ в рамках підготовки до нового опалювального сезону.

Вартість закупівлі імпортованого ресурсу (із поставкою у наступні місяці), за даними Української енергетичної біржі, у липні становила від 21,7 до 22,4 тисяч гривень за 1000 кубометрів.

Запаси газу в Україні - головні новини

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз навесні отримав від ЄБРР кредит на 270 млн грн, а також грантове фінансування від уряду Норвегії на 140 млн грн. Ці кошти мали бути спрямовані на закупівлю 1 млрд кубометрів газу.

Також у липні Нафтогаз отримав кредити від українських державних банків – "Укргазбанку" та "ПриватБанку" - сумарно на понад 9 мільярдів гривень.

Станом на 28 червня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перевищили 8 млрд кубометрів, але це на 19,6% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

За оцінками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для проходження опалювального сезону у газосховищах потрібно накопичити 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

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