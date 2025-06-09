За словами Геннадія Рябцева, Україна може придбати близько мільярда кубометрів газу у Норвегії.

В українських підземних сховищах наразі бракує близько 9 мільярдів кубометрів газу для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Якщо держава вчасно не скористається наявними можливостями з закупівлі, Україна ризикує відкрити наступний опалювальний сезон з дефіцитом. Про це у коментарі УНІАН повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Мінімум, що має бути у сховищах на 1 листопада – це 9 (мільярдів кубометрів газу, – УНІАН). Тобто ми маємо вийти на 13,5 з чимось мільярдів кубометрів, з яких 4,5 мільярда – це буферний газ, який не можна відбирати", – зауважує експерт.

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За його словами, загального обсягу "блакитного палива" у 13,5 мільярда кубометрів має вистачити, якщо температура повітря взимку не затримуватиметься надовго нижче позначки мінус 10 градусів за Цельсієм. Якщо ж зима буде холодною, доведеться додатково витрачатися на резервне паливо.

Де шукати газ

Геннадій Рябцев зазначає, що Україна наразі видобуває близько 40 мільйонів кубометрів газу на добу. Водночас добовий рівень споживання у неопалювальний сезон – 25 мільйонів кубометрів.

"Це означає, що наразі до 1 листопада ми зможемо закачати 3 мільярди кубометрів (газу власного видобутку, – УНІАН). Це мало, звісно, і потрібно, по-перше, дивитися на те, чи зможемо ми збільшити видобуток впродовж року та простимулювати газові компанії. По-друге, скільки ми можемо взяти та докупити за кордоном", – каже Геннадій Рябцев і додає, що з законтрактованих НАК "Нафтогаз України" 1,5 мільярда кубометрів газу з початку 2025 року 1 мільярд "вже з’їли".

Частину газу ми можемо отримати по Трансбалканському коридору з Греції. Експерт зазначає, що цей маршрут здатен забезпечити щонайбільше 3 мільйони кубометрів на добу.

"Цей маршрут не такий вже і великий. З нього живляться щонайменше 9 країн, зокрема Угорщина та Словаччина. Тому, якщо там щось вільне буде, то потрібно цим одразу скористатися", – зазначив Геннадій Рябцев

Ще близько мільярда кубометрів Україна може отримати від Норвегії. Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з цією країною стосовно покриття ймовірного дефіциту газу вартістю 1 мільярд євро. Геннадій Рябцев пояснює, що "за цей мільярд можна купити приблизно мільярд кубометрів газу".

"Окрім норвезьких коштів ще є гроші, які передавалися для створення стратегічного запасу газу НАК "Нафтогаз України", певні надходження чи певні обіцянки від інших учасників Фонду підтримки енергетики, тобто є достатньо велика кількість можливостей. Якщо ми ними не скористаємося, то будемо з нестачею газу на початку сезону", – зазначає експерт, нагадуючи, що через терміновий імпорт "блакитного палива" взимку "Нафтогаз" витратив зайві кошти, які мав би витрачати на закупівлю газу зараз.

Запаси газу в Україні

На початку травня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що у разі нестачі газу Україна зможе імпортувати його з Норвегії за 1 млрд євро.

Раніше навесні енергетичний експерт Олександр Харченко в інтерв’ю УНІАН констатував, що запаси газу в газосховищах обвалилися на 35%. За його словами, власний видобуток газу у поточному стані не дозволить Україні закачати у сховища більше, ніж 4-4,5 мільярда кубометрів. Тому щонайменше 4 мільярди – необхідно шукати на зовнішніх ринках.

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