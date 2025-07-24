Протягом двох днів компанія домовилася про позики на понад 9 мільярдів гривень, але шукає додатковий ресурс.

"Нафтогаз" домовився про кредит у 4,7 мільярда гривень з державним "Укргазбанком" на закупівлю "блакитного палива", необхідного для проходження опалювального сезону, повідомив у Facebook голова правління групи Сергій Корецький.

За його словами, ресурс піде на поповнення запасу газосховищ.

"Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", - зазначив він.

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Аналогічну суму компанія позичила у іншого державного банку – "Приватбанк". Про відповідну кредитну угоду стало відомо 23 липня. Як і кредит від "Укргазбанку", кошти також спрямовано на поповнення запасів газосховищ для сталого проходження опалювального сезону.

Зі слів Корецького можна зробити висновок, що компанія шукає додаткові ресурси на закупівлю газу.

"Паралельно триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами", - зазначив очільник "Нафтогазу".

Національний банк у квітні 2025 року прогнозував, що Україна у поточному році має витратити 3 мільярди доларів на закупівлю імпортного газу, тобто понад 124 мільярди гривень, за курсом гривні до долара на той час.

Запаси газу в Україні - останні новини

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 мільярдів кубометрів, але вони залишалися на найнижчому рівні за останні 12 років.

За підрахунками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для проходження опалювального сезону, в газосховищах потрібно накопичити щонайменше 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

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