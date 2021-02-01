Разумков підтвердив, що планується зустріч керівництва уряду, парламенту та голів депутатських фракцій і груп.

Кандидатуру колишнього топ-менеджера "Нафтогазу України" Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики можна знову внести на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливо, щоб кандидатура Вітренко знову пропонувалася на посаду міністра енергетики після двох невдалих спроб його призначення.

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"Теоретично таке можливо", - зазначив спікер.

Він нагадав, що, відповідно до процедури, коаліція, а в нинішній ситуації це фракція "Слуга народу", пропонує кандидатуру міністра, а прем'єр-міністр вносить її на розгляд парламенту.

Разумков нагадав, що Конституцією і законодавством не заборонено кілька разів виносити на розгляд парламенту одну і ту саму кандидатуру на посаду міністра.

Він також підтвердив інформацію, яку сьогодні озвучили деякі народні депутати, про можливе проведення завтра зустрічі керівництва уряду, парламенту та голів депутатських фракцій і груп.

За словами спікера, парламент готовий працювати, але це має бути спільна робота з урядом, тому така зустріч необхідна.

Що цьому передувало

У 2014-2020 роках Вітренко обіймав керівні посади в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". У 2018 році був призначений виконавчим директором "Нафтогазу", а у 2019 році - головою наглядової ради «Укрнафти».

17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

21 грудня уряд призначив Вітренко тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики.

22 грудня Разумков в інтерв'ю одному з телеканалів сказав, що призначення Вітренко тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

28 січня 2021 року Верховна Рада України вдруге не підтримала призначення Вітренко першим віце-прем'єр-міністром-Міністром енергетики України.

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Автор: Надя Пришляк