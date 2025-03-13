Тепла погода та увімкнене централізоване опалення в будинках зумовили зниження рівня енергоспоживання у денний час.

"Укренерго" через вплив погодних факторів на ситуацію в енергосистемі почало закликати до користування потужними електроприладами у денні години, хоча взимку - навпаки радили вмикати їх вночі, повідомляє пресслужба компанії.

"Передусім - через різке зростання обсягів генерації на сонячних електростанціях. Для розуміння: сумарна потужність імпортованих в Україну сонячних панелей у 2024 році - приблизно удвічі більша, ніж в 2023-му", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепла березнева погода та поки увімкнене централізоване опалення в будинках зумовили зниження рівня енергоспоживання у денний час, після ранкового піку споживання і перед вечірнім.

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В "Укренерго" це пояснюють високою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС). За словами компанії, населення та бізнес, які встановили у себе панелі, не споживають енергію із загальної мережі. А ті, хто отримав статус "активного споживача" - ще й віддають в енергосистему надлишки.

Крім того, значно зросла зараз і ефективність роботи промислових СЕС. Порівняно із зимовими місяцями, генерація великих сонячних електростанцій (у ясну погоду) зросла до рівня, коли у денний час в енергосистемі спостерігається профіцит потужності. І усунути його можна тільки примусовим обмеженням роботи електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.

"Щоб вимушено не обмежувати генерацію, ми і пропонуємо активно використовувати потужні електроприлади саме у денний період - з 10:00 до 18:00. Це допоможе збалансувати енергосистему та знизить навантаження на неї у періоди максимального споживання", - додали в "Укренерго".

Стан енергосистеми України - останні новини

28 лютого у столиці, а також Київській та Дніпропетровській областях було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Пізніше, через декілька годин, екстрені відключення світла було скасовано. За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, наприкінці лютого нестача електроенергії в цілому по Україні, залежачи від часу доби, становила від 1 до 2 ГВт.

7 березня російські війська атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також підняли в повітря бомбардувальники. Зокрема тоді під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

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