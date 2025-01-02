Міністр енергетики вказав, що змінився характер ударів, складність і зброя, яку використовують росіяни.

2024 рік був найскладнішим роком для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Армія РФ била по енергетичних об'єктах майже весь рік.

"Це дійсно був найскладніший рік. Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 і 2023 роках, то вони (росіяни, - УНІАН) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця, і відповідно весь рік були удари по енергетиці", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, руйнування були дуже серйозні і набагато більші, ніж у попередні роки. При цьому чиновник вказав, що змінився характер ударів, складність і зброя, яку використовують росіяни.

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"Ми бачимо, що сьогодні для знищення енергетики вони використовують усі види зброї, які в них є. Якщо раніше акцент робили на змішаних дронових атаках, то зараз дрони кожної ночі атакують енергосистему, а ось масовані удари - це здебільшого удари різноманітними ракетами, використовують усі види ракет. Для ударів по енергетиці вони (росіяни, - УНІАН) використовують ракети з касетною частиною, через що час на відновлення збільшується, тому що виникає необхідність у розмінуванні", - пояснив Галущенко.

Удари по енергосистемі України - останні новини

Українська енергосистема з початку 2024 року зазнала вже 13 масованих атак з боку окупаційних військ Російської Федерації, через що зберігається значний дефіцит потужності. Останній такий обстріл росіяни здійснили на Різдво, 25 грудня. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключень електроенергії.

З 30 грудня 2024 року графіки вимкнення світла в Україні не застосовувалися.

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