Також Україна планує збільшити імпорт електроенергії в Європу.

Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і перейде на екологічно нейтральну енергію.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенко під час зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики. Зокрема, Галущенко наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

"Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам значною мірою замістити російський газ", - цитує прес-служба Галущенко.

Він також повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проектів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

Ситуація з газом в Україні: довідка УНІАН

Україна до війни щорічно споживала приблизно 30 млрд куб. м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.

Наразі споживання газу в Україні суттєво впало через серйозні руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій. Також окупанти знищили або пошкодили деякі газові родовища, де здійснювався видобуток.

За попередніми оцінками видобуток газу в Україні за 2022 рік впаде на 17% - до 16 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області зупинила роботу остання газорозподільна станція. Тепер на додачу до відсутності води та світла область повністю залишилася без газу.

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