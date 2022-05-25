Луганська область залишається повністю знеструмленою / фото УНІАН

На Луганщині зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Тепер на додачу до відсутності води та світла область повністю залишилася без газу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, відтепер область повністю без блакитного палива, травмовано працівника цієї ГРС", - зазначив він.

Станом на 24 травня, додав Гайдай, на Луганщині з газом залишалися 36 тис. абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця.

"Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", - пояснив голова ОВА.

Як і раніше, підкреслив він, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє також централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

Тим часом жителів Донеччини також попереджали, що вся область може залишитися без газу.

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