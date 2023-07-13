У МАГАТЕ заявляють, що дві основні водойми для охолодження реакторів ЗАЕС мають стабільний рівень води.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжують моніторити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, вони заявляють, що на ЗАЕС планують переведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину в гарячий.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МАГАТЕ за результатами могіторингу. Експерти агентства досі не підтверджують наявність вибухівки, при цьому зазначають, що дах енергоблоків № 3 та 4 вони досі не обстежили.

"Станція окремо готується до переведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину на гарячий – після чого 5-й енергоблок, який зараз перебуває в режимі гарячого зупину, буде переведено на холодний зупин для проведення профілактичних робіт, які можливі лише при холодному зупині. Інші блоки залишаються в холодному режимі", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Водночас агентство закликає ЗАЕС дослідити можливість встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, щоб перевести всі енергоблоки у стан холодного зупину.

У МАГАТЕ заявляють, що дві основні водойми для охолодження реакторів Запорізької атомної станції мають стабільний рівень води, який знижується на 1-2 см за добу через випаровування й використання. У звіті стверджується, що станція має вдосталь води на кілька місяців.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Росія окупувала ЗАЕС, яка розташована в Енергодарі, у 2022 році. Відтоді станція стала об'єктом ядерного шантажу в руках окупантів.

Українська розвідка влітку 2023 року неодноразово попереджала, що росіяни замінували станцію, поставивши під загрозу її безпеку. Крім того, рівень води у ставку-охолоджувачу ЗАЕС може впасти після того, як РФ підірвала Каховську ГЕС.

5 липня зʼявилися супутникові знімки, на яких зафіксовано невстановлені предмети на даху ЗАЕС. Пізніше українська розвідка оприлюднила карту мінувань на території захопленої станції.

Вас також можуть зацікавити новини: