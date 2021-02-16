Берлін пропонує автоматичний механізм зупинки роботи російської ГТС, якщо Кремль вирішить використати "трубу" як зброю проти України.

Скільки ще зовнішня політика Німеччини буде терпіти це протиріччя? За тиждень Росія вислала німецького, шведського і польського дипломатів, кинула Олексія Навального за ґрати на 32 місяці і принизила головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. І в цей же час німецький уряд проголосив, що буде й далі будувати спільний з Росією газопровід.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що на німецьку позицію щодо "Північного потоку-2" не вплинув політичний шторм, - пише Die Zeit. Але будівництво газопроводу відбувається надзвичайно синхронно з політичними подіями. Російський корабель "Фортуна" почав прокладати труби в акваторії Данії. Але США вже обклали газопровід санкціями. Тим часом, в Бундестагу і Європарламенті вимоги зупинити будівництво російської "труби" стають дедалі гучнішими. "Північний потік-2" вже давно розглядають як зовнішньополітичну катастрофу для німців. Федеральний уряд реагує на це впертістю. Але сумніви вже ігнорувати не вдається.

"Північний потік-2 навряд чи принесе більше газу в Західну Європу, ніж газопровід, який пролягає через Україну й Польщу. Прогнози говорять, що Європі й Німеччині будуть потрібні не більші, а менші об'єми газу в середньостроковій перспективі. Чому Берлін вплутується в такі великі проблеми?" - пише видання.

Читайте такожУ "Нафтогазі" озвучили подальші кроки України, якщо "Північний потік-2" не буде добудованийЧи правда "Північний потік-2" повинен стати "майже останнім мостом" з Росією, як стверджує президент Франк-Вальтер Штайнмаєр? Може це джерело енергії для Європи, на чому наполягає Меркель? Чи це національний проект, від якого американці хочуть відговорити німців, про що постійно говорять "Ліві" й СДПН? Німецькі політики безнадійно шукають причини для збереження "Північного потоку-2", а також вихід. Їхня остання надія - компроміс з дружнім до Європи урядом Джо Байдена в США. Чи виправдана вона?

Пропозиції США

В Берліні говорять про наступне. Головний аргумент проти "Північного потоку-2" - це те, що він дасть Москві можливість обійти Україну в поставках газу. Тож щоб врятувати проект, потрібно прибрати з рук Кремля цей "козир" проти сусідньої країни. Якщо Німеччина зробить так, що Росія не зможе шантажувати Україну за допомогою газопроводу, уряд США може погодитися на добудову "Північного потоку-2". Так вважають в Берліні.

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Рюттген (партія ХДС) запропонував, щоб Росія, США підписали угоду, яка заборонить Москві використовувати газопровід як геополітичну зброю проти України. Правляча коаліція в Берліні тепер думає, як переконати американців піти на компроміс. Експерт СДПН з питань закордонної політики Нільс Шмід пропонує Вашингтону "поставити санкції проти будівництва газопроводу на паузу". У відповідь Німеччина "добудує його, але відкладе сертифікацію".

Читайте також"Антиєвропейський проект": у Польщі висловилися проти "Північного потоку-2"Співголова парламентської фракції ХДС Йоганн Вадепул запропонував створити на рівні ЄС "механізм увімкнення й вимкнення Північного потоку-2". І все це може привести до того, що з'явиться готовий газопровід без газу. У відповідь на ідею створити стоп-механізм для газопроводу в компанії "Північний потік-2" нагадують про чинне законодавство.

"Проект отримав всі дозволи на будівництво і роботу в Німеччині, Данії, Швеції й Фінляндії. 94% трубопроводу вже прокладені", - сказав прес-секретар компанії Єнс Мюллер.

Крім того, ЄС встановив правила роботи газопроводів у своїй газовій директиві. Все це не можна змінити "заднім числом". Навіть якщо допустити, що остаточне схвалення Федеральної агенції мереж буде відкладене, "Газпром" не хоче починати жодні нові переговори.

"Україна мерзне, і ми будемо мерзнути"

Тим часом, в Європі зростає тиск у відповідь. Європарламент три тижні тому закликав країни-учасниці відмовитися від будівництва "Північного потоку-2". Євродепутат від "Зелених" Рейнхард Бютікофер вимагає, щоб федеральний уряд Німеччини пояснив, на яких юридичних підставах він хоче домовлятися зі США про автоматичне вимкнення російського газопроводу.

"Як ви збираєтеся вдарити по гальмах, коли всі дозволи були видані?", - сказав він в інтерв'ю Die Zeit.

Він зауважив, що щойно "Північний потік-2" буде добудований, безпека Німеччини не буде пов'язана з безпекою України. Німецький політик, який захоче вимкнути російський газопровід, буде змушений пояснювати своїм співгромадянам: "Україна мерзне, і ми теж хочемо померзнути".

Читайте такожПісля виборів Німеччина може закрити "Північний потік-2": названо терміниБаланс сил в Європі теж змінюється. Тривалий час Німеччина могла розраховувати на підтримку Франції. Адже французька компанія Engie теж вклала гроші в "Північний потік-2". Однак, в 2019 році Париж виступив проти газопроводу. Два тижні тому держсекретар з питань Європи Клеман Бон сказав, що не підтримує будівництво "Північного потоку-2". Президент Еммануель Макрон здав назад під час розмови з Ангелою Меркель. Але вона добре знає: тепер вона не може покладатися на Францію в цьому питанні. Австрія, Італія й Іспанія лишаються на німецькому боці. Але це вся підтримка серед 27 країн-учасниць ЄС.

Але поки Меркель не передумає, будівництво "Північного потоку-2" буде продовжуватися. Вона захищає проект, який запустили міністр економіки Зігмар Габріель разом з екс-канцлером Герхардом Шрьодером, скориставшись кризою через наплив біженців у 2015 році. Вони досі відмахуються від ризику, що федеральний уряд з їхньої вини може бути зобов'язаним виплатити мільярди євро компенсації, якщо будівництво "Північного потоку-2" зупиниться.

Читайте такожDer Spiegel: "Північний потік-2" - найбільша ганьба Німеччини в зовнішній політиціРазом з тим, вороги газопроводу сподіваються, що в якийсь момент Меркель, як і в 2011 році під час ядерної революції, скаже: "Я більше не підтримую це". Тиск Вашингтона і країн ЄС зростає в той же час, коли Росія з усіх сил намагається умисне нашкодити відносинам з Європою.

У Москві щодня намагаються виставити Олексія Навального як агента Заходу. Протести на вулицях називають західними й порівнюють нападом нацистів на СРСР в 1941 році. Те, як Кремль принизив Борреля в Москві, лише посилило позиції критиків газопроводу в Європі. Тож російські політики зараз - найкращі союзники проти "Північного потоку-2".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань