Міністр фінансів Німеччини зазначив, що для цього потрібно пройти деякі труднощі.

Сьогодні віце-канцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований до кінця. Однак для цього потрібно пройти деякі труднощі.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву Олафа Шольца.

Так, відповідаючи на пряме запитання ведучих про те, "чи буде "Північний потік-2" добудований до кінця", Шольц відповів, що "так".

На зауваження, що проти проекту виступають багато важливих партнерів Німеччини в ЄС і США, Шольц сказав, що складність є, проте в ЄС висловили підтримку.

"Європейські держави разом пояснили цілком детально, що вони дотримуються думки, що це європейське питання, і що вони не хочуть, щоб інші втручалися... А там подивимося", - додав віце-канцлер.

Що цьому передувало

Раніше держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що Німеччині варто відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Після цього в уряді Німеччини прокоментували заклик французького уряду припинити будівництво газопроводу на тлі протестів в Росії.

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Автор: УНІАН