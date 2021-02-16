Адміністрація президента США Джо Байдена прагне знизити градус конфронтації з Берліном з приводу проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Financial Times.
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"Німецькі політики звинувачують США у веденні "економічної війни" проти свого близького союзника", - йдеться в матеріалі.
Як пише видання, німецькі міністри зараз шукають різні творчі рішення, які вони могли б представити команді Байдена, щоб переконати Вашингтон відмовитися від санкцій. Одна з висунутих ідей - концепція "снепбеків". Це механізм, який дозволив би Німеччині перекривати "Північний потік-2", якщо Росія чинитиме тиск на Україну — наприклад, шляхом довільного припинення поставок через її газотранспортну систему.
Але, як пише видання домовитися про такий механізм складно. Німецькі чиновники хочуть мати можливість самостійно приймати рішення про зупинку "Північного потоку-2" в залежності від ситуації. Американські чиновники вважають, що потрібні автоматичні тригери. Вони також виступають за те, щоб Україна брала участь у будь-яких обговореннях такого механізму. Крім того, впровадження механізму «снепбеків» загрожує позовами від оператора до влади Німеччини в разі зупинки газопроводу.
Обговорюється також ідея, щоб Німеччина наклала свого роду мораторій на введення трубопроводу в експлуатацію до тих пір, поки Росія не почне проявляти доброзичливість. Наприклад, поки не звільнить Олексія Навального або не покращиться ситуація на Донбасі.
"Поки Берлін шукає рішення, перші ознаки з Вашингтона вказують на те, що адміністрація Байдена прагне знизити напруження дебатів щодо "Північного потоку-2". Два обізнаних джерела сказали, що Блінкен продемонстрував готовність мінімізувати санкції. Представник Держдепартаменту не прокоментував це, але підкреслив, що санкції — лише один з інструментів", — йдеться в матеріалі.
Однак жорстку позицію США щодо "Північного потоку-2" підтримують як демократи, так і республіканці, які проголосували за розширення санкційного законодавства цього року.
Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу " Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
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