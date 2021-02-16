Німецькі чиновники мають намір переконати адміністрацію Байдена відмовитися від санкцій.

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне знизити градус конфронтації з Берліном з приводу проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Financial Times.

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"Німецькі політики звинувачують США у веденні "економічної війни" проти свого близького союзника", - йдеться в матеріалі.

Як пише видання, німецькі міністри зараз шукають різні творчі рішення, які вони могли б представити команді Байдена, щоб переконати Вашингтон відмовитися від санкцій. Одна з висунутих ідей - концепція "снепбеків". Це механізм, який дозволив би Німеччині перекривати "Північний потік-2", якщо Росія чинитиме тиск на Україну — наприклад, шляхом довільного припинення поставок через її газотранспортну систему.

Але, як пише видання домовитися про такий механізм складно. Німецькі чиновники хочуть мати можливість самостійно приймати рішення про зупинку "Північного потоку-2" в залежності від ситуації. Американські чиновники вважають, що потрібні автоматичні тригери. Вони також виступають за те, щоб Україна брала участь у будь-яких обговореннях такого механізму. Крім того, впровадження механізму «снепбеків» загрожує позовами від оператора до влади Німеччини в разі зупинки газопроводу.

Обговорюється також ідея, щоб Німеччина наклала свого роду мораторій на введення трубопроводу в експлуатацію до тих пір, поки Росія не почне проявляти доброзичливість. Наприклад, поки не звільнить Олексія Навального або не покращиться ситуація на Донбасі.

"Поки Берлін шукає рішення, перші ознаки з Вашингтона вказують на те, що адміністрація Байдена прагне знизити напруження дебатів щодо "Північного потоку-2". Два обізнаних джерела сказали, що Блінкен продемонстрував готовність мінімізувати санкції. Представник Держдепартаменту не прокоментував це, але підкреслив, що санкції — лише один з інструментів", — йдеться в матеріалі.

Однак жорстку позицію США щодо "Північного потоку-2" підтримують як демократи, так і республіканці, які проголосували за розширення санкційного законодавства цього року.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко