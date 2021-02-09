Данія визначилася з термінами здачі "Північного потоку-2" в її водах

Компанії Nord Stream 2 AG потрібно прокласти ще близько 120 км газопроводу у водах Данії і 30 км в німецьких водах.

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