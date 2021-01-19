За його словами, це неможливо зробити, оскільки проект реалізує група приватних компаній.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель заявляє, що Єврокомісія не може перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.

Читайте такожШвейцарська страхова компанія вийшла з проекту "Північний потік-2" - BloombergЯк передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав під час дебатів у Європейському парламенті.

Він нагадав, що проект "Північний потік-2" реалізується групою приватних компаній. "Європейська комісія кілька разів заявляла, що вважає цей газопровід таким, що не веде до диверсифікації енергетичних ресурсів Європейського Союзу", - зазначив Боррель.

У зв'язку з цим високий представник ЄС заявив, що проект "Північний потік-2" не відповідає меті Енергетичного союзу ЄС.

"Але ми не можемо перешкодити компаніям будувати його, якщо німецький уряд погоджується (на його будівництво - УНІАН). Але як тільки ці компанії завершать (будівництво газопроводу - УНІАН), вони повинні знати, що вони будуть змушені діяти відповідно до законодавства Європейського Союзу", - зазначив Боррель.

Довідка УНІАН.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper та Wintershall.

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Автор: Віталій Саєнко