Для побутових споживачів в Україні поки біометан буде занадто дорогим, але надалі його вартість може зрівнятися з природним газом.

В Україні заявили про можливість замістити природний газ його аналогом, виробленим із сільськогосподарських відходів, що дозволить скоротити залежність від імпорту звичайного блакитного палива.

Україна потенційно може щорічно "видобувати" 8 млрд куб. м біометану, при цьому все українське населення за 2020 рік спожило трохи більше природного газу, йдеться в матеріалі UBR.

Ще 7,6 млрд "кубів" блакитного палива було використано для виробництва теплової енергії. І саме в цьому секторі, а також в електроенергетиці, чиновники бачать основу майбутнього заміщення природного газу біометаном.

Поштовх до розвитку ринку біогазу може дати прийняття розробленого Міненергетики та Держагентством енергоефективності законопроекту. Очікується, що його прийняття призведе до стрімкого розвитку ринку і зниження рівня залежності від імпорту газу, заявив в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Біогаз проводиться методом анаеробного зброджування органічних речовин. Біометан - це той же біогаз, але очищений до фізико-технічних характеристик, які потрібні від природного газу для його закачування в газотранспортну (ГТС) і газорозподільні системи (ГРС).

На цей час біометан удвічі дорожчий за свого викопного аналога. За словами голови правління Біоенергетичної асоціації України (UABIO) Георгія Гелетухи, на сьогодні вартість біометану, в залежності від вихідної сировини, знаходиться в діапазоні $350-700 за 1 тис.куб. м, в той час, як у природного газу - $250 за 1 тис. куб. м. Тому, вважають експерти, найбільш перспективний напрямок його збуту - експорт в ЄС.

"Для України поки це дорогий продукт. Країни ЄС багатші, вони можуть заплатити за біометан. До того ж там давно введені податки на викиди CO2 і, у зв'язку з цим, вище вартість традиційної енергії. Тому мій прогноз, що цей законопроект найближчі років 5 буде працювати на експорт біометану з України в ЄС", - говорить Гелетуха.

Експерт зазначає, що вигідно купувати біометан буде промисловим компаніям з України, орієнтованим на європейський ринок, наприклад - металургам, які забезпечують більшу частину виробничих процесів шляхом спалювання природного газу. У ЄС вже зараз враховується, яка кількість CO2 була викинута в атмосферу при виробництві тонни сталі. З 2023 року там буде введений додатковий податок на товари, при виготовленні яких було витрачено надмірну кількість вуглекислого газу.

Також біометан можна використовувати в автотранспорті та виробництві електроенергії.

Враховуючи високу вартість, в Україні біометан не виробляють. На ринку працюють тільки компанії, що випускають неочищений, дешевший в собівартості біогаз для виробництва з нього електроенергії за "зеленим" тарифом.

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Однак, пільги не дали відчутного поштовху для розвитку цієї галузі. На відміну від сонячних і вітрових електростанцій, обсяг виробничих потужностей біогазових установок до 2020 року істотного відстав від Національного плану розвитку ВДЕ, склав 103,4 МВт проти запланованих 290 МВт.

Як вважають автори законопроекту, головним чином гальмує інвестиції в біогазові проекти їх прив'язка до джерела сировини та сільськогосподарських районів, поблизу яких не можна знайти постійного споживача теплової енергії.

При цьому, запропонований законопроект не усуває проблему дорожнечі біометану, йдеться в матеріалі UBR. Проект закону пропонує лише запустити систему верифікації цього палива, щоб кінцевий покупець мав гарантії органічного походження палива.

Тим не менш, для побутових споживачів в Україні біометан поки буде обходитися занадто дорого.

Однак надалі, у міру виснаження запасів природного газу і його подорожчання, в тому числі шляхом введення екологічних податків, вартість органічного і викопного газів може зрівнятися. І до того моменту в країні вже може з'явитися розвинений ринок біометану, який зможуть направити на потреби населення.

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Автор: Олександр Топчій