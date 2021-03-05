Чинною редакцією закону передбачався термін встановлення лічильників до 1 січня 2021 року.

Верховна Рада України прийняла закон, яким подовжується термін встановлення лічильників споживання природного газу на 2 роки, до 1 січня 2023 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту №4248-1 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» за термінами встановлення лічильників споживачам природного газу» проголосували 244 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою, чинною редакцією закону передбачався термін установки лічильників до 1 січня 2021 року, проте зараз у багатьох домогосподарствах лічильники газорозподільними компаніями з різних причин не встановлені.

За попередніми оцінками, таких домогосподарств в Україні понад 2 мільйони.

Відзначається, що закон дозволить впровадити 100% комерційного обліку природного газу (для населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі).

Згідно з текстом законопроекту до другого читання, Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності законом має затвердити порядок компенсації понесених витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні кошти. Пропонується, що компенсація здійснюватиметься у розмірі середньозваженої вартості такої установки лічильників суб'єктами господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території.

Для набуття чинності прийнятий Радою закон має бути підписаний президентом України.

Що цьому передувало

17 лютого 2021 року законопроект № 4248-1 був прийнятий у першому читанні.

Верховна Рада наприкінці 2017 року перенесла граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Навесні 2020 року в Міністерстві енергетики повідомили, що споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, з січня 2021 року отримуватимуть блакитне паливо тільки за наявності приладу обліку, який повинен бути встановлений газорозподільною компанією або за рахунок коштів бюджету.

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Автор: Бредіхіна Ганна