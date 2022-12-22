Підвищення торкнеться виключно непобутових споживачів. Тариф на електроенергію для населення не зміниться.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для частини споживачів.

Як зазначається в повідомленні на сайті регулятора, підвищення торкнеться виключно непобутових споживачів. Тариф на електроенергію для населення не зміниться.

Рішення передбачає триетапне підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року:

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до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 430,25 грн / МВт-год з 1 квітня (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).

Вперше встановлюється окремий пільговий тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії: 209,42 грн/МВт-год.

Друге рішення НКРЕКП передбачає трьохетапне зростання тарифів Укренерго на диспетчеризацію:

до 68,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 80,87 грн/МВт-год з 1 квітня (на 18%);

до 95,54 грн / МВт-год з 1 липня (на 18%).

Також відбудеться підвищення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та послуги постачальників універсальних послуг.

Як відзначили в комісії, в результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год.

Кошти, отримані в результаті підвищення тарифів будуть спрямовані на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики та створення аварійного запасу обладнання, а також закупівлю необхідних для цього товарів і послуг.

Тарифи на електроенергію для бізнесу:

Національна енергетична компанія"Укренерго" запропонувала з 1 січня 2023 року збільшити тарифи для бізнесу на передачу електричної енергії і на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління в 2,07 рази.

Зокрема, "Укренерго" запропонувало НКРЕКП встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год замість існуючого тарифу 345,64 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" пропонується збільшити з діючого 62,13 грн/МВт-год до 207,63 грн/МВт-год.

Серед основних причин зростання тарифів компанія назвала руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що істотно зростає фізичний обсяг робіт і їх вартість, зростання витрат на сировину, паливо і матеріали, збільшення витрат на капітальні інвестиції та оплату праці.

11 грудня 2022 року голова"Укренерго" спростував інформацію про збільшення тарифу на електроенергію для бізнесу більш ніж в два рази.

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