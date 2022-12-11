Про таке збільшення тарифу взагалі не йдеться, бо тариф "Укренерго" складає в середньому менше 10% від вартості електроенергії для бізнесу.

Наразі ні про яке збільшення вартості електроенергії для бізнесу вдвічі взагалі немає мови.

На сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 гривень за кіловат-годину, сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф "Укренерго", тобто тариф на передачу магістральними мережами. Тариф "Укренерго" складає в середньому менше 10% від вартості електроенергії для бізнесу", - повідомив Кудрицький.

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За його словами, наразі йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на декілька копійок, що складає приблизно 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу. "Сенсація відміняється", - наголосив він.

Тарифи на електроенергію для бізнесу

Як повідомляв УНІАН, Національна енергетична компанія "Укренерго" запропонувала з 1 січня 2023 року збільшити тарифи для бізнесу на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління в 2,07 рази.

Зокрема, "Укренерго" пропонує НКРЕКП встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" пропонується збільшити з діючого 62,13 грн/МВт-год до 207,63 грн/МВт-год.

Серед основних причин зростання тарифів компанія назвала руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці.

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