Пропозиції щодо застосування персональних санкцій раніше були внесені Службою безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій до 200 осіб, які пов'язані з Росією. Обмеження запроваджені терміном на 50 років.

Відповідний указ №75/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" розміщено на офіційному сайті президента України.

Зазначається, що підтримано внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України має забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій.

Також зазначається, що Міністерство закордонних справ повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Зокрема, в санкційному списку опинився російський дипломат і один із помічників Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Також під санкції потрапив український колаборант Андрій Чернічук, призначений окупантами "генеральним директором" захопленої Запорізької АЕС.

Українські санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 28 січня цього року Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Мова йде про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, а наявне майно буде використане для нашої оборони.

А тижнем раніше Зеленський увів у дії рішення Ради нацбезпеки про застосування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля. Крім того, він запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України та Білорусі.

А вже 5 лютого Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Він зазначив, що Росія - це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів.

Зокрема, запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС. Мова йде про російську корпорацію "Росатом" і 199 компаній, що входять в її структуру.

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