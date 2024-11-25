Австрійська OMV донедавна була одним із небагатьох покупців російського газу в Європі, що залишилися після вторгнення РФ в Україну.

Російський газовий гігант "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Спусковим гачком, який поклав край більш ніж 50-річним поставкам блакитного палива компанії OMV на початку цього місяця, стало вилучення австрійською групою російського газу в якості оплати за арбітражним рішенням.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел. Зазначається, що 13 листопада австрійська OMV заявила, що виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на 230 мільйонів євро у зв'язку з нерегулярними поставками газу до свого німецького підрозділу. Там наголосили, що вживатимуть заходів для негайного виконання рішення проти рахунків "Газпрому". Через три дні "Газпром" призупинив постачання газу австрійській компанії.

За даними трьох джерел, близьких до "Газпрому" і OMV, австрійська компанія заарештувала поставки газу за жовтень на суму 230 мільйонів євро. За словами одного з джерел, близьких до "Газпрому", це був перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ "Газпрому".

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Водночас джерело агентства, близьке до OMV, повідомило, що компанія розглядає отримання поставок газу від "Газпрому" за жовтень замість арбітражного рішення "як останній шанс зробити це" на випадок, якщо Україна таки розірве угоду, що дозволяє транзит російського газу через її територію наступного року. Однак російський гігант розглядає арешт газу як неплатіж і через це припинив постачання.

Зазначається, що донедавна австрійська OMV була одним з небагатьох покупців російського газу в Європі, після того, як "Газпром" втратив майже всіх своїх клієнтів внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2022 році. OMV купувала радянський і російський газ з 1968 року. Співрозмовники агентства стверджують, що зараз австрійська компанія шукає шляхи повної відмови від закупівель російського газу, незважаючи на те, що її контракти з "Газпромом" діють до 2040 року. Один із них зауважив, що припинення поставок минулого тижня дає OMV можливість стверджувати, що "Газпром" порушив контракти.

Тим часом у "Газпромі" відмовилися коментувати майбутні відносини з OMV. Прес-секретар австрійської OMV заявила, що поставки газу від "Газпрому" припинилися, і в компанії не очікують, що ситуація зміниться. Про арешт газу OMV і, як наслідок, несплату за жовтневі поставки російського газу раніше не повідомлялося.

Примітно, що контракти OMV з "Газпромом" включають положення "бери або плати". Цей пункт передбачає, що компанія повинна платити за поставлений газ, навіть якщо вона його не бере.

Одне з джерел, близьких до "Газпрому" каже, що великі газові сховища Австрії зробили її оплотом російського монополіста в Центральній Європі протягом останніх двох десятиліть. І Австрія заощадила мільярди на дешевому російському газі після початку війни в Україні. Зазначається, що країна отримувала російський газ за ціною 300-400 доларів за 1000 кубометрів, коли спотові ціни перевищували 1000 доларів за 1000 кубометрів на піку скорочення російських поставок до Європи у 2022 році.

OMV відмовилася коментувати питання цін. Генеральний директор компанії Альфред Штерн заявив, що ціни "Газпрому" були приведені у відповідність до ринкових цін.

Припинення поставок російського газу до Австрії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи припинення поставок газу до Австрії, заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати Австрію та Європу шляхом скорочення таких поставок. Вона наголосила, що Путін використовує енергію як зброю, але Європа до цього готова.

Попри те, що офіційно "Газпром" відключив OMV від поставок, Австрія продовжує отримувати російський газ через Словаччину. Так, російський монополіст "Газпром" поставив 18 листопада через Україну 42,4 млн куб. м газу.

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