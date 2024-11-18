Зазначається, що заявки на постачання газу в Австрію зі Словаччини були стабільні.

Російський монополіст "Газпром" поставив 18 листопада через Україну 42,4 млн куб. м газу. Перед цим компанія припинила постачання газу австрійській OMV, але загальний обсяг поставок не змінився.

Видання Reuters пише, що австрійська компанія OMV до припинення поставок отримувала від "Газпрому" близько 17 млн куб. м на день.

За даними LSEG, базовий місячний контракт на голландському хабі TTF подорожчав на 0,28 євро і становив 46 євро за мегават-годину.

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Заявки на постачання газу до Словаччини з України в понеділок мало змінилися порівняно з попередніми днями, як і заявки на постачання газу зі Словаччини. Заявки на постачання газу до Австрії зі Словаччини були стабільні порівняно з вихідними, або приблизно на 17% нижчі за середній рівень листопада до того, як Росія припинила постачання газу австрійській OMV. Обсяги поставок до Чехії зі Словаччини також приблизно відповідали рівням попередніх днів.

Постачання російського газу в Європу - останні новини

Австрійська енергетична компанія OMV AG у п'ятницю заявила, що ПАТ "Газпром" повідомило про те, що 16 листопада призупинить постачання газу в цю центральноєвропейську країну. OMV пообіцяла стягнути з російської компанії арбітражну винагороду в розмірі 230 мільйонів євро.

Варто зазначити, що раніше Україна заявила, що не буде продовжувати угоду з Росією щодо транзиту газу, коли п'ятирічна угода закінчиться наприкінці року.

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