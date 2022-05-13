У таких умовах експорт української електроенергії в європейські країни, за його словами, стане хорошою підтримкою вітчизняної економіки.

Україна на сьогодні має профіцит електроенергії, оскільки під час війни її споживання впало на більш ніж 35%.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом.

За словами голови уряду, в таких умовах експорт української електроенергії в європейські країни, за його словами, стане хорошою підтримкою вітчизняної економіки.

Також Шмигаль підкреслив, що метою України є рух у напрямку зеленої економіки, тому наша держава має намір відновлювати інфраструктуру відповідно до стандартів ЄС.

"На сьогодні частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію з її збільшення. Після завершення війни ми хотіли б розвивати енергетичну систему в Україні відповідно до "зелених" стандартів ЄС. З урахуванням цього розробляємо План відновлення", — цитує прем'єра його прес-служба.

Нагадаємо, українські енергетики впевнені, що Україна здатна швидко замінити російське вугілля для Європи.

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