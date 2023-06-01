Нові тарифи становлять 17 євро за тонну.

Відсьогодні підвищуються тарифи на транзит нафти по території України на 25%.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", нові тарифи по нафтопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" становлять 17 євро за тонну. Старий тариф становив 13,6 євро за тонну.

Колишні норми діяли з 1 січня 2023 року, коли були підвищені на 18,3%.

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Раніше президент "Транснафти" Микола Токарєв заявляв, що поставки нафти в даному напрямку в 2023 році очікуються на рівні 2022 року.

"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони будуть споживати ті обсяги, які споживали - близько 12 млн тонн", - заявляв Токарєв.

Транзит російської нафти

Лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

Очікували, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії до країн Європейського Союзу до кінця 2022 року.

9 серпня 2022 року Україна зупинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба". Рішення прийняли через санкції, які унеможливили оплату за транзит.

9 серпня 2022 року Україна відновила транзит нафти з Росії по трубопроводу "Дружба".

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