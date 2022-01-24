Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Україна в майбутньому прагне стати головним постачальником водню, який виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, в Європу.

Про це повідомляє прес-служба уряду за підсумками телефонної розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і Федерального канцлера Австрії Карла Нехаммера.

Шмигаль зазначив, що в майбутньому Україна прагне стати головним постачальником зеленого водню в Європу, тому наша країна розраховує на політичну підтримку Австрії в реалізації проекту з виробництва зеленого водню в Україні.

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Також Шмигаль підкреслив, що існує великий потенціал для розширення українсько-австрійського ділового та інвестиційного співробітництва.

Україна і воднева стратегія:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

У червні Міністерство енергетики України приєдналося до Європейського альянсу з чистого водню.