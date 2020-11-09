У натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів скоротився на 7%.

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 2,77 млрд дол., що на 36,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

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Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Росії склав 1,01 млрд дол. (36,4% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі - 963,3 млн дол. (34,7%), з Литви - 332,1 млн дол. (12%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 467 млн дол.

Також повідомляється, що за десять місяців в Україну було імпортовано 6,46 млн тонн нафтопродуктів, що на 7,2% менше, ніж за десять місяців 2019 року (6,95 млн тонн).

Попередні показники

У січні-лютому 2020 року Україна скоротила імпорт нафтопродуктів на 11% до 681 млн дол.

У 2019 році валютні витрати на імпорт нафтопродуктів в Україну скоротилися на 6,7% - до 5,315 млрд дол., тоді як у 2018 році імпорт нафтопродуктів в Україну зріс на 31% - до 5,5 млрд дол.

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Автор: Бредіхіна Ганна