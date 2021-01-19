У зв'язку з цим шість блоків теплоелектростанцій додатково підключені до роботи на резервному паливі (газ).

Державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Читайте такожУ ЗМІ заговорили про підготовку віялових відключень світла: в "Укренерго" прокоментувалиПро це сказано в повідомлення компанія.

"Склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС. Зокрема, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися в 5,2 раза - до 487,5 тисячі тонн, з них газового вугілля - в 7,5 раза, до 283,6 тисячі тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тисячі тонн", - сказано в повідомленні.

Тому, починаючи з 18 січня, включені в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1200 МВт.

Зазначається, що того ж дня для покриття додаткового навантаження в ОЕС України надається аварійна допомога з Білорусі: з 10:00 до 11:00 години - в обсязі 100 МВт, надалі - понад 200 МВт на годину.

За інформацією компанії, другий тиждень нового року характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії в Україні через холоди, що настали, як щодо попереднього тижня, так і аналогічного періоду минулого року.

Так, середньодобове електроспоживання в робочі дні щодо попереднього тижня зросло на 6,5%, а у вихідні - на 16%. У порівнянні з минулим роком, середньодобове електроспоживання в робочі дні збільшилося на 3,5%, А у вихідні - на 9,3%.

"Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень і станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності та аварійного відключення промислових підприємств не застосовувалися і поки не плануються до застосування", - повідомили в "Укренерго".

Що цьому передувало

Раніше в компанії "Укренерго" заявляли, що протягом 16-20 січня 2021 року очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17 градусів. Ця обставина викликає сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії.

Для проходження цього складного періоду "Укренерго" визначило низку заходів для балансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання.

Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

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Автор: Бредіхіна Ганна